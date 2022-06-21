ديالى تقلص ساعات الدوام في ديوان المحافظة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

2022/06/21 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاعلنت محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، تقليص الدوام الرسمي في ديوان المحافظة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وقالت المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "دوام جميع الموظفين في ديوان المحافظة والوحدات الادارية والمكتبات والدوائر المركزية والدوائر المنقولة سيكون من الساعة ( 7:30) ولغاية 1:30 مساءاً"، لافتاة الى ان "الامر ينفذ اعتباراً من 2022/6/26".

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