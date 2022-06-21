هل قُضي أمر المستقيلين؟.. مفاوضات ’حقيقية’ لتشكيل الحكومة تلي جلسة اليمين الدستورية للبدلاء (تفاصيل)

2022/06/21 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، موعد بدء المفاوضات الحقيقة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بين القوى السياسية، في وقت كانت قد حددت رئاسة مجلس النواب موعد انعقاد جلسة استثنائية الخميس المقبل.

وقال الفتلاوي، لـ (بغداد اليوم)، إن "المفاوضات الحقيقة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بين القوى السياسية، سوف تنطلق الأسبوع المقبل، بعد أداء النواب البدلاء لليمن الدستورية"، مبيناً أنه "بعد هذه الخطوة سوف تعرف كل كتلها حجمها في البرلمان بهذا هذا الاجراء".

وأضاف القيادي، أنه "بعد معرفة كل كتل حجمها في سوف تنطلق الحوارات والمفاوضات بين كل الكتل والأحزاب، ولن يكون هناك تهميشا لاي طرف سياسي او جهة مستقلة".

بالمقابل، نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، وجود مخاوف من تعطيل جلسة يوم الخميس المقبل بسبب نصاب عقد الجلسة.

وقال الصيهود، لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا توجد أي مخاوف من عدم تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسة يوم الخميس المقبل"، مؤكداً أن "الجلسة سوف تمضي بحضور غالبية النواب من الكتل السياسية المختلفة".

وبين النائب، أنه "لا يوجد خلاف سوف يتم طرحه خلال جلسة الخميس المقبل، حتى تقاطعها بعض الأطراف السياسية"، موضحاً أن "الجلسة ستكون من أجل أداء النواب البدلاء لليمين الدستورية، ومناقشة الاعتداءات التركية الأخيرة على العراق".

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة مجلس النواب، انعقاد جلسة استثنائية للبرلمان الخميس المقبل.

وذكرت الرئاسة في بيان، تلقه (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً".

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