2022/06/21 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر فرع دار القران الكريم في ميسان

التابع لقسم دار القران الكريم في

العتبة الحسينية المقدسة، للاسبوع

الثالث على التوالي بإقامة دوراته

الصيفية لكلا الجنسين، بهدف تعليمهم

احكام تلاوة وحفظ القران الكري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة أكثر من (٩٠٠) طالباً وطالبة.. فرع دار القران الكريم في ميسان يقيم الدورات القرآنية الصيفية (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة أكثر من (٩٠٠) طالباً وطالبة.. فرع دار القران الكريم في ميسان يقيم الدورات القرآنية الصيفية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).