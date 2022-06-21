«بيتكوين» تقفز 8% وتتجاوز 21400 دولار

2022/06/21 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صعدت عملة البيتكوين بأكثر من 8% خلال تعاملات، الثلاثاء، إلى 21442 دولاراً من أقل من 19800 دولار الاثنين، ما رفع القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة مجدداً قرب مستوى التريليون دولار (940 مليار دولار).ورافق ارتفاع البيتكوين صعود ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية «الإيثر» 5% إلى 1156.54 دولار، كما قفز الريبل 3% إلى 33 سنتاً.وشهدت سوق العملات المشفرة سقوطاً حراً، مؤخراً حيث أصبحت أسعارها في تراجع متسارع، وبدأت الشركات موجة من تسريح الموظفين، وتعثرت بعض الأسماء الأكثر شهرة في هذا المجال.وخسرت العملات المشفرة أكثر من تريليوني دولار من قيمتها في غضون أشهر قليلة، وذهبت بمدخرات متداولي التجزئة الذين يراهنون بشكل كبير على مشاريع هذه العملات التي توصف بأنها استثمارات آمنة.وانخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 18 ألف دولار السبت الماضي، وهوت العملة إلى 17700 دولار، في سلسلة تراجعات استمرت 12 يوماً، قبل أن يرتفع السعر مجدداً.(وكالات)

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