سان جيرمان ينفي صحة ما يشاع حول هوية مدربه الجديد

2022/06/21 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

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نفى باريس سان جيرمان صحة ما يشاع عن حسمه التعاقد مع مدرب ليل السابق ونيس الحالي كريستوف غالتييه خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يبدو في طريقه لتوديع النادي الباريسي.

وزعمت صحيفة “ليكيب” الرياضية وإذاعة “فرانس إنفو” أن غالتييه وافق على عرض سان جيرمان لتولي الإشراف على الفريق، لكن مصدرا مقربا من نادي العاصمة كشف أن “مناقشات عديدة جارية” وبالتالي لا شيء محسوما حتى الآن.

ورغم قيادته إلى استعادة لقب الدوري المحلي الذي أحرزه ليل الموسم الماضي بقيادة غالتييه بالذات، يبدو بوكيتينو في طريقه لمغادرة “بارك دي برينس” مع بقاء 12 شهرا على العقد الذي وقعه في يناير 2021.

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