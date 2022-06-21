هل تستقيظ قبل رنّ المنبّه؟ إليك ما يجب فعله

2022/06/21 | 13:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول خبراء النوم إن الاستيقاظ قبل دقائق أو حتى ساعات من انطلاق صوت المنبه ليس ظاهرة جديدة، لكنه قد يسبب إزعاجًا كبيرًا لدى الأشخاص، وأدت عوامل الإجهاد الإضافية الناجمة عن الجائحة إلى تفاقم مشاكل النوم.

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