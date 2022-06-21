اصابة مدني بجروح خطيرة بهجوم مسلح في النجف

2022/06/21 | 13:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بإصابة مدني بجروح خطيرة بهجوم مسلح في محافظة النجف.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة مدنية اثناء مرورها ضمن منطقة حي المكرمة بمحافظة النجف”.واضاف المصدر ان “الهجوم اسفر عن اصابة سائق العجلة بجروح خطيرة”.

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