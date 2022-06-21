النجف.. محاولة اغتيال فاشلة طالت قياديا في “المجلس الأعلى”

2022/06/21 | 14:25 - المصدر: وكالة خبر

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افاد مصدر امني بمحافظة النجف يوم الثلاثاء، بإصابة قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي أحد مكونات الاطار التنسيقي الشيعي بهجوم مسلح وسط مدينة النجف.

وقال المصدر؛ أن “بلاغا وصل للقوات اﻷمنية عن وجود شخص مصاب بطلق ناري في حي الجمعية داخل عجلته نوع النترا ومن ثم تبين ان الشخص المصاب يدعى سلمان محمد سليمان الاطرفي تولد 1966 حيث أثناء توجهه إلى داره في حي المكرمة”.

وأضاف المصدر؛ أن “المعلومات المتوفرة عن الحادث تفيد بأن عجلتين الأولى كولف سوداء اللون والثانية لم يتعرف عليها قام مستقلوها بإطلاق النار على الأطراف ولاذوا بالفرار”، لافتا إلى أن “الاطرفي هرب لإنقاذ نفسه إلى أن توقف في حي الجمعية وهو ينزف حيث كانت الإصابة في كتفه الأيسر وبقية الاطلاقات طالت السيارة التي كان يستقلها”.

ولفت الى ان “مفرزة من مركز شرطة المجتبى حضرت الى موقع الحادث وقامت بنقل المصاب الى مستشفى الصدر، وطلب الشكوى ضد مجهولين.



في مركز شرطة الوفاء”.

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