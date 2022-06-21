إيران تتوعد بمحاكمة 3 موقوفين بتهمة

2022/06/21 | 14:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "إرنا"، عن مسؤول قضائي قوله، الثلاثاء، إن إيران ستحاكم قريبا من قالت إنهم ثلاثة عملاء على صلة بالمخابرات الإسرائيلية (الموساد) اعتقلوا في أبريل.

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