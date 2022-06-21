الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بينهم طفل من الضفة الغربية

2022/06/21 | 14:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 19 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة.وأفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني بمداهمة قوات الاحتلال مناطق شمال رام الله واعتقالها 6 شبان بينهم أسير محرر من مخيم الجلزون، وشابا من بلدة كوبر.وأوضح أن الجنود اعتقلوا شابا من بلدة الرام شمال القدس وشاب […]

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