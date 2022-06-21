سومو: حققنا أعلى إيرادات في تأريخ تصدير النفط العراقي

2022/06/21 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، الثلاثاء، تحقيق أعلى إيرادات بتأريخ تصدير النفط العراقي، فيما توقعت بقاء أسعار النفط في حدود 115 دولاراً البرميل حتى نهاية العام الحالي.

وقال مدير أبحاث السوق في سومو محمد سعدون في حديث لوكالة الأنباء الرسمية تابعته /موازين نيوز/، إننا "نعيش ضمن معدلات أسعار عالية، وحققنا حتى الآن أعلى إيرادات بتأريخ تصدير النفط العراقي بنحو 11 مليار دولار للشهر الماضي، ونتوقع استمرار هذه المعدلات"، لافتاً إلى أن "المؤشرات تظهر بقاء الأسعار العالمية للنفط لهذا العام بحدود 115 دولاراً".

وأضاف سعدون: "نحن في الفصل الثالث من هذه السنة وستشهد الأسعار دعماً أكثر وسوف تستقر خلال الثلاثة أشهر المقبلة"، مشيراً إلى أن "السوق النفطية تشهد تحدياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت في السوق لكون روسيا من كبريات الدول المنتجة والمصدرة للنفط، والحظر الأوروبي باق وقد يؤثر في السوق الأوروبية، ومن هذا الجانب تتوقع الوكالات انخفاضاً في الإنتاج النفطي الروسي يقدر بين المليون إلى المليون ونصف المليون، وهذا يعني أن إمدادات النفط تفقد هذا الرقم، وهناك جانب آخر وهو أن هذا الصراع أثر على النمو الاقتصادي وهذا ينعكس على توقعات الطلب".

ولفت إلى أن "معظم الوكالات العالمية للطاقة عدلت توقعاتها للأسعار وزيدت هذه التوقعات من 95 دولاراً إلى 120 ليكون السعر المتوقع لعام 2022، وإلى 115 للبنوك العالمية الكبرى، وبعض الشركات توقعت أن يصل إلى 150 دولاراً في ظل أن الخزين الحالي في أدنى مستوياته"، مشيراً إلى أن "قرار الاتحاد الأوروبي بفرض الحظر على النفط الروسي سينعكس بصورة مباشرة على الإيرادات المتوقعة لعام 2023 والتي تمتد الى 2024 بزيادة إلى 120 دولاراً، وهذا رقم كبير".

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