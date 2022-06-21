2022/06/21 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تستذكر الجماهير الرياضية العراقية، رحيل أسطورة الكرة العراقية ونادي الزوراء الرياضي، اللاعب أحمد راضي.وتوفي راضي متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا في الحادي والعشرين من عام 2020.وتواجد راضي في الزوراء لاعباً ومدرباً ورئيساً للنادي طوال مشواره الاحترافي.ويعد احمد راضي هو اللاعب العراقي الوحيد الذي سجل هدفاً للعراق في كأس العالم وكان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأوساط الرياضية تستذكر رحيل أحمد راضي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأوساط الرياضية تستذكر رحيل أحمد راضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).