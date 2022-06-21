صولة رقابية واسعة تنفذها وزارة التجارة لمتابعة عمل المطاحن وتجهيز الطحين

2022/06/21 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة حملة واسعة لمتابعة عمل المطاحن في بغداد والمحافظات والاشراف على عملية انتاج الطحين وتجهيزه .وأكد مدير عام الدائرة محمد حنون كريم في بيان تلقته (بغداد اليوم) بانه "تم التشديد على ضرورة التدقيق بنوعية الطحين المنتج وحث المواطنين على الاسراع باستلام حصصهم المقررة وعدم تصديق الشائعات التي يروج لها البعض بان نوعية الطحين رديئة مما يضطرهم الى بيع كمياتهم الى الوكلاء او الباعة المتجولين".ونوّه ان "الطحين المنتج يخضع لجميع الفحوصات التي تؤكد صلاحيته للاستهلاك البشري وناجح في فحص الخبازة باستخدام الفرن العمودي".ودعا كريم، المواطنين "للتبليغ عن اي حالات مخالفة ترافق عملية استلامهم مادة الطحين سواء استيفاء مبالغ اكثر من المقرر او استلامهم لمادة الطحين غير مقبولة عبر التواصل مع الموقع الرسمي للوزارة (( الفيس بوك )) والارقام الساخنة ادناه او عبر رابط المنصة الالكترونية دائرة الرقابة 07729222019دائرة التخطيط والمتابعة".يذكر ان وزارة التجارة، اعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مناقشة اليات اصدار البطاقة التموينية الالكترونية للمواطنين مع وزارة التخطيط.

وقالت التجارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اجتماعا مشتركا عقد بين ادارتي دائرة التخطيط والمتابعة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وبحضور ادارات اقسام الشركة وفريق عمل البطاقة التموينية الالكترونية دائرة التخطيط والمتابعة، لمناقشة اليات اصدار البطاقة التموينية الالكترونية للمواطنين بالتعاون مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات".

وبينت، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة تفاصيل اصدار البطاقة الالكترونية ومعلومات وبيانات ومراحل العمل في هذا المشروع لاتمتة البطاقة التموينية الذي سيهسم في بناء قاعدة بيانات موحدة والقضاء على الروتين واختزال الوقت وتبسيط الاجراءات فضلا عن مواكبة التطور في هذا الجانب".

وأكد الاجتماع، وفقا للبيان، "على اصدار هذه البطاقة للعمل على حصر عدد العوائل بشكل دقيق، فضلا عن اسهامه في السيطرة على عملية التجهيز سيكون بالتعاون بين دائرة التخطيط والمتابعة وشركة المواد الغذائية".

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