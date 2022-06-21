صولة رقابية واسعة تنفذها وزارة التجارة لمتابعة عمل المطاحن وتجهيز الطحين

وقالت التجارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اجتماعا مشتركا عقد بين ادارتي دائرة التخطيط والمتابعة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وبحضور ادارات اقسام الشركة وفريق عمل البطاقة التموينية الالكترونية دائرة التخطيط والمتابعة، لمناقشة اليات اصدار البطاقة التموينية الالكترونية للمواطنين بالتعاون مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات".
وبينت، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة تفاصيل اصدار البطاقة الالكترونية ومعلومات وبيانات ومراحل العمل في هذا المشروع لاتمتة البطاقة التموينية الذي سيهسم في بناء قاعدة بيانات موحدة والقضاء على الروتين واختزال الوقت وتبسيط الاجراءات فضلا عن مواكبة التطور في هذا الجانب".
وأكد الاجتماع، وفقا للبيان، "على اصدار هذه البطاقة للعمل على حصر عدد العوائل بشكل دقيق، فضلا عن اسهامه في السيطرة على عملية التجهيز سيكون بالتعاون بين دائرة التخطيط والمتابعة وشركة المواد الغذائية".
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