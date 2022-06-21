رئيس الجمهورية والتيار المدني الديمقراطي يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية

2022/06/21 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الثلاثاء، خلال استقباله وفد التيار

المدني الديمقراطي مستجدات الاوضاع

السياسية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن

"رئيس الجمه

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