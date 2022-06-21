عالية نصيف :وزارة النقل أصبحت عبارة عن إمارة مستقلة يسودها نظام قمعي

2022/06/21 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائبة عالية نصيف عن نموذج من

الإجراءات التعسفية التي يمارسها وزير

النقل بحق المدراء العامين والموظفين

الذين يتجرأون على إعطاء رأي يخالف

آراءه وخصوصاً فيما يتعلق بالتعاقد مع

الشركات.

وقالت في

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