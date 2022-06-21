زيدان والدراجي يناقشان الآلية القانونية لإعادة اموال هيئة التصنيع العسكري

2022/06/21 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق

زيدان، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله

رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب،

الآلية القانونية لإعادة اموال هيئة

التصنيع العسكري المنحلة والمدفوعة إلى

الشركات والدول التي

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