سكان يشكون “التمييز الكهربائي” بين احياء الانبار

2022/06/21 | 14:36 - المصدر: وكالة خبر

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حذر سكان محليون في محافظة الانبار ، الثلاثاء ، من التداعيات الخطيرة على المجتمع الانباري جراء عمليات التميز المناطقي التي تنتهجها بعض الجهات الحكومية في الية توزيع الكهرباء الوطنية بين الاحياء السكنية في مدينة الفلوجة .

وقال الشيخ عبدالله الدليمي احد وجهاء مدينة الفلوجة ان “جهات متنفذة تعمل وبشكل غير عادل في الية توزيع الكهرباء الوطنية على الاحياء السكنية حيث لوحظ ان احياء داخل مدينة الفلوجة يوجد فيها منازل المسؤولين تنعم بالتيار الكهربائي، في حين ان الاحياء السكنية التي لا يوجد فيها منازل مسؤولين تشكو الى خالقها من جور هذه الجهات بسبب انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي “.

واضاف الدليمي ان”آلية التوزيع للطاقة الكهربائية الوطنية من قبل الجهات المعنية في مدينة الفلوجة غير عادلة وهنالك غضب شعبي من هذه الممارسات التي تحرم الاحياء السكنية الفقيرة من حصتها من الطاقة الكهربائية وتحويلها الى احياء المسؤولين”.

وأوضح، أن “الواقع الكهربائي في الانبار يمر في أسوأ حالاته دون وجود اي معالجة من قبل الحكومة المحلية على الرغم من تأكيدات المسؤولين فيها عن ادخال محطات توليدية لتحسين الطاقة الكهربائية ، مؤكدا ان الاستمرار بهذا النهج في الية توزيع الطاقة الكهربائية بصورة غير عادله سوف يولد حالة من الغليان الشعبي “.

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