2022/06/21 | 14:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتاج الرئيس جو بايدن إلى الديمقراطيين للفوز في منتصف المدة 2022 إذا كان يريد أي أمل في دفع أجندته السياسية إلى الأمام.ولكن، يخسر حزب الرئيس دائمًا مقاعده في انتخابات التجديد النصفي.وحومت نسبة تأييد بايدن حول 40٪ منذ بداية العام.وهذا لا يبشر بالخير لبقية حزبه.بعبارة أخرى، قد يكون الإبقاء على الكونجرس معركة شاقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كل ما قد تحتاج معرفته عن الانتخابات الأمريكية النصفية 2022) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كل ما قد تحتاج معرفته عن الانتخابات الأمريكية النصفية 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).