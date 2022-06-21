“الأجواء ايجابية”.. اجتماعات كردية جديدة لحسم ملف رئاسة الجمهورية

2022/06/21 | 14:41 - المصدر: وكالة خبر

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أكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي , الثلاثاء , وجود اجتماعات داخل البيت الكردي للاتفاق على شخصية رئيس الجمهورية.

وقال الهركي إن” الأجواء في البيت الكردي ايجابية إلى حد ما, لكن لم يتم تحديد شخصية رئيس الجمهورية لغاية الان”.

وأضاف, أن “الانسداد السياسي في العملية برمتها أثر على جميع الكتل السياسية وجعل المشهد أكثر تعقيدا من ناحية الاتفاقات الجارية على تحديد منصبي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية”.

ورغم مضي عدة اشهر على إجراء الانتخابات، إلا انه لم يتم لغاية الساعة اختيار رئيس جمهورية بعد الفشل غدة مرات في تمريره وتشكيل الحكومة بسبب الخلافات الدائرة بين الكتل السياسية.

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