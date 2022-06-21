من مقام الجنون إلى مقام الخيال - فرات إسبر

2022/06/21 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فرات_إسبر ` لي أمٌ تُمسك بيدي النار جُنت ْ بها وسقطنا في الرماد.



صراخُ المدينة تحت الجلد وساعة ُ بغدادَ تبدٌّد أحلامنَا بدقاتِهامن هنا مرَّ بشرٌ وفئران وسمعنَا صراخَ مدينة .



ظهرُ دِجلة َ انحنى ، جسدي صار قارباً، وعلى أطراف دجلة باعةٌ يصرخون : هنا زجاجة ٌ فيها قتيل ٌ ، فيها وطن، فيها عطر امرأة.





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