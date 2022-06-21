يموت الحالم ولايموت الحلم - عن أروى ، ومحمود المصرى ، وإلهامى الميرغنى وجيلنا الذى شوهه الصمت - سعيد العليمى

2022/06/21 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى تراث حزب العمال الشيوعى المصرى ووثائقه ملك للحركة الثورية المصرية والعربية ، وكونه ملكا ثوريا مشاعا لايتناقض مع قواعد الإنصاف التى تقتضى أن تنسب جهود الآخرين الذين بادروا وتحملوا عبء ومسؤولية النشر لهم ، بدلا من السطو على جهودهم فى موقع الحوار المتمدن ، والتعتيم على المصدر ، واضافة مقدمة لم تنسب لأحد تحت عنوان " جاءنا المقال التالى ".



وعمل غلاف إلكتروني جديد للوثائق المقرصنة لن يغير واقع الحال فضل ......





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