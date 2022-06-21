محكمة جنايات ذي قار: الإعدام بحق ضابط رفيع في الجيش العراقي السابق.. هذا السبب!

2022/06/21 | 14:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالإعدام بحق ضابط برتبة فريق ركن في العهد السابق.

وقال المصدر، إن المتهم المحكوم تمت ادانته بتنفيذ أعمال إرهابية وفق إحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

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