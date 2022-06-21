على أنغام أغنية

2022/06/21 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

وثق أحد المواطنين بهاتفه، اليوم الثلاثاء، دخوله الى عمق بحيرة حمرين أكبر خزين مائي شرق العراق والتي تقلصت مياهه بنسبة كبيرة وباتت تحاصرها الصحراء من 4 جهات والتهمت الكثبان الرملية 70% من مساحتها وسط مناظر مؤلمة للغاية.

وتعاني اغلب مناطق العراق لاسيما الزراعي، من الجفاف، وكان مستشار وزارة الموارد المائية، والمتحدث الرسمي باسمها، عون ذياب عبد الله، أكد للصحيفة الرسمية في وقت سابق، انه "لا تزال إيران ترفض الحوار مع العراق بشأن الملف المائي، بل وتزيد من معاناته وتفاقم أزمة بغداد المائية، الأمر الذي قد يدفع حكومة بغداد للتحرك نحو المنظمات الحقوقية.

وأضاف، ان "ايران قامت بتغيير مسار 4 أنهر إلى داخل أراضيها، كانت تصب سابقا في العراق وترفد أنهاره بحصص مائية جيدة، حسب وزارة الموارد المائية العراقية".

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