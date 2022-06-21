اصابة أحد قيادات المجلس الأعلى بهجوم مسلح في النجف

2022/06/21 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الأشرفافاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، أصابة أحد قيادات المجلس الأعلى بهجوم مسلح في محافظة النجف.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة مدنية اثناء مرورها ضمن منطقة حي المكرمة بمحافظة النجف".واضاف ان "الهجوم اسفر عن اصابة سائق العجلة بجروح خطيرة وهو سلمان محمد سليمان الاطرفي، تولد 1966، احد قيادات المجلس الأعلى الإسلامي".يذكر ان محافظة النجف تشهد بين الفترة والاخرى، عمليات هجوم من قبل مسلحين مجهولين، الأمر الذي شكّل رعباً بين ابناء المحافظة والذي اعتبره مراقبون دليلاً دامغاً على الضعف الأمني الذي يكتنف النجف.

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