سلة الحشد الشعبي تكمل أربع ضربات في سوق الانتقالات

2022/06/21 | 14:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت الهيئة الادارية لنادي الحشد الشعبي عن تعاقداتها الجديدة لتدعيم صفوف فريقها السلوي الذي سوف يشارك في دوري السلة الممتاز للموسم 2022/2023.وذكرت الإدارة في بيان أن “التعاقدات شملت لاعب نفط البصرة ديار احمد عبد الإله واللاعب خالد كريم قادما من فريق النفط وكذلك اللاعب عبدالله طارق من فريق التضامن النجفي والحر ميثم […]

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