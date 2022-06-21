إجراءات حكومية جديدة لتقليل الضائعات المائية

2022/06/21 | 14:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع أكدت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، اتخاذ وزارة الموارد المائية إجراءات جديدة لتقليل الضائعات المائية، فيما أشارت الى أنه تم التحول الى نظام الري المغلق.وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة الموارد المائية، اعتمدت جملة من الإجراءات الخاصة بالتحول من نظام الري المفتوح إلى نظام الري المغلق عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري، بغية تقليل الضائعات المائية".وأضاف أن "ذلك جاء ضمن الإجراءات الاستباقية التي ثبتتها الوزارة أثناء إعداد استراتيجيتها للأعوام 2015-2035، حيث حددت المساحات التي سيتم زراعتها وطرق الري المستخدمة وفقاً لتنبؤاتها بشأن مواجهة التحديات المائية، في ضوء المتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد والمتمثلة بقلة الأمطار وانحسار الغطاء الثلجي يرافقها ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، فضلاً عن قلة الواردات المائية من دول المنبع وقيامهم بقطع وتخفيض الإيرادات المائية المخصصة للعراق".وأوضح أن "الاستراتيجية تضمنت أيضاً حث الفلاحين والمزارعين على استخدام طرق الري الحديثة (الرش والتنقيط) ضمن خطتها للأعوام المقبلة وتخصيص المبالغ اللازمة للمباشرة بها، بحسب التوصيات الخاصة للجنة العليا للمياه".

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