العراق يتصدر قائمة مصدري النفط للصين

2022/06/21 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت بيانات رسمية من الإدارة العامة للجمارك الصينية، الثلاثاء، أن العراق جاء في المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مصدري النفط إلى المصافي الحكوميَّة خلال شهر أيار من عام 2022.

وقالت الإدارة في جدول لها صدر مؤخراً نقلته الصحيفة الرسمية تابعه “ناس”، (21 حزيران 2022): إنّ “العراق صدر إلى المصافي الحكومية الصينية خلال شهر أيار من العام الحالي 2022 مقدار 4.687 ملايين طن من النفط بما يعادل 34.215 مليون برميل، وبما يعادل 1.103 مليون برميل يوميا”، مبيّنة أن هذه “الصادرات ارتفعت بنسبة 4.5 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي ومرتفعة بنسبة 14% عن شهر نيسان الماضي التي بلغت فيها الصادرات 4.090 ملايين طن متري بما يعادل 29.857 مليون برميل”.

وأضافت أنّ “روسيا جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر مورد للخام للصيني في شهر آيار من عام 2022 لتزيح بذلك السعودية التي تربعت طوال الأشهر الماضية لتبلغ صادراتها للصين 8.42 ملايين طن بما يعادل 61.466 مليون برميل، ومن ثم جاءت السعودية ثانيا حيث بلغت صادراتها للصين 7.82 ملايين طن او ما يعادل 57.086 مليون برميل”.

وبحسب الجدول فإنَّ “الإمارات جاءت رابعا بصادرات 4.09 ملايين او ما يعادل 29.857 مليون برميل، وجاءت عمان خامسا بصادرات بلغت 3.977 ملايين طن بما يعادل 29.032 مليون برميل”.

وأشارت إلى أن “واردات الصين الإجماليَّة من النفط الخام ارتفعت بنحو 12 % في ايار الى 10.8 مليون برميل يوميا مقارنة مقابل متوسط 10.3 مليون برميل يوميا في عام 2021”.

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