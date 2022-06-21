بمشاركة العراق.. إيران تحتضن بطولة غرب آسيا بكرة اليد للسيدات

2022/06/21 | 15:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد الآسيوي بكرة اليد، إقامة بطولة غرب القارة للسيدات في الجمهورية الاسلامية الإيرانية.وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة /المعلومة/، إن “الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، يعلن عن إسناد مهمه تنظيم بطولة غرب اسيا الثالثة للسيدات إلى دولة إيران”.ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 10 إلى 22 شباط من عام 2023.[…]

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