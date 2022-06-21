عبر سوريا والأردن.. توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى لبنان

2022/06/21 | 15:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وقع لبنان وسوريا ومصر، الثلاثاء، اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وذلك في مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية في بيروت.

وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميغاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميا.

وقد وقع لبنان عقدين؛ الأول لشراء الغاز من مصر، والثاني لنقله عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، بحضور مدير عام النفط اللبناني أورور فغالي ومجدي جلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ونبيه خرستي مدير عام النفط السوري.

وتأتي هذه الخطوة في ذروة معاناة لبنان من أزمة غياب التيار الكهربائي التي انعكست سلبا على القطاعات كافة.

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