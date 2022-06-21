السيادة في قرارات السلطة و الديمقراطية .... - مكارم المختار

2022/06/21 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مكارم_المختار لايخفى أن هناك قيود تحكم أليات الوصول الى السلطة وصناعة القرار ، المحاصصة والطائفية منها ، وهذا يسوغ ضبطا وتنظيما وأنتماءا ( مذهبيا ، عائليا وعشائريا ) الوصول اليها ( السلطة وصناعة القرار ) .



ولوزن العائلة والعشيرة مجتمعيا ثقل في المحاصصة ، والتي يفترض فيها ( المحاصصة ) توزيعا عادلا ومتوازنا ( وأن لم يكن ولم يكن ) بين المتوزع بينهم وعليهم المعنيين ( التوازن والعدالة ) ، وهنا ليس للكفاءة العلمية و ......





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