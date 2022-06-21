حين يتنافس كمبرادوران*: صراع الشد و الجذب على نفط إقليم كردستان - آلان م نوري

2022/06/21 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آلان_م_نوري (*) الـ (كومبرادور) هي كلمة برتغالية تعني مندوب الشراء.



أُطلقت في الماضي الاستعماري البرتغالي على خدم محليين للأسياد البرتغال الذين كانوا يمثلون أسيادهم في أسواق المستعمرات لشراء السلع و المواد الأولية لهم بأسعار زهيدة.



تطورت هذه العبارة إلى (البورجوازية الكومبرادورية) كإصطلاح تحليلي على يد المفكرين الماركسيين في العالم، و أُستعملت شعبيا ضمن قاموس الهجاء السياسي في بلداننا.



في عصر انهيار الاستعمار ......





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