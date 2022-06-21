2022/06/21 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الفجر وقفت عناصر القوات الامنية

بمختلف صنوفها ورجال الحشد الشعبي

ورجال الجيش الابيض واهالي عين التمر

عند السرادق التي نصبها قسم الخدمة

الخارجية في العتبة الحسينية المقدسة

وجعلها محطة استراحة للحجاج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تلاحق بخدماتها الحجاج العراقيين عند الحدود السعودية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية تلاحق بخدماتها الحجاج العراقيين عند الحدود السعودية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).