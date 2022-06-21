صحة السليمانية: تجاوزنا مرحلة الخطر من الإصابات بمرض الكوليرا

2022/06/21 | 15:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أكد نائب مدير صحة السليمانية سليم عبد الله، الثلاثاء، أن المحافظة تجاوزت المرحلة الخطيرة بإصابات الكوليرا.وقال عبد الله في حديث لوكالة /المعلومة /، إن “اعداد المراجعين للمستشفيات من المصابين بالإسهال الشديد تراجعت بعد أن خرجت أغلب الحالات من المراكز المخصصة لاستقبالهم”.وأضاف أن “هناك فرقا طبية من بغداد وأربيل وصلت للسليمانية، والمستشفيات التي […]

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