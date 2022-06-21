مساعٍ جادة لحل معوقات 4 ملفات طبية وتنسيق مشترك لإنجاز مشاريع صحية متلكئة

2022/06/21 | 15:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة أحمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، تنسيق مشترك لإنجاز المشاريع الصحية المتلكئة، فيما أشار الى التحرك لحل معوقات 4 ملفات طبية رئيسة.

وقال الخفاجي لوكالة خبر برس (واخ)، إن “مكتب الصحة في هيئة مستشاري رئيس الوزراء يعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لوضع الحلول والآليات المناسبة لإكمال المشاريع المتلكئة”، مبيناً أن “أغلب تلك المشاريع مشكلاتها إدارية ومالية”.

وأوضح أن “مساعٍ جادة لوضع حلول للمشكلات الصحية العالقة وإيجاد آليات عمل سلسة تؤمن تقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين في مختلف المؤسسات الصحية”.

وأشار الى أن “الحوارات مستمرة ومباشرة مع القيادات الإدارية في وزارة الصحة، لمناقشة الكثير من المعضلات ودعم جهود الوزارة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الحديثة، فضلاً عن التدريب العالي للملاكات الطبية في مختلف الاختصاصات”.

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