2022/06/21 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر عراقي، اليوم الثلثاء، بأنّ

جلسة البرلمان المقبلة ستتضمن التصويت

على النواب البدلاء، بعد استقالة نواب

الكتلة الصدرية.

وأضاف أنّ "الجلسة ستتضمن أيضاً مناقشة

الاعتداءات التركية المتكررة على من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر عراقي: البرلمان سيصوّت على النواب البدلاء الخميس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر عراقي: البرلمان سيصوّت على النواب البدلاء الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).