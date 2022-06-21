الدولار يصعد أمام الين الياباني إلى أعلى مستوى منذ 1998

2022/06/21 | 15:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 136 ين ياباني، وذلك للمرة الأولى منذ 5 أكتوبر من العام 1998.ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” فقد ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.80% إلى 136.15 ين ياباني بحلول الساعة 14:52 بتوقيت موسكو.وللمقارنة فإن العملة اليابانية انهت تعاملات أمس […]

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