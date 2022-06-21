توقيع لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من مصر إلى لبنان عبر سوريا

2022/06/21 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت لبنان وسوريا ومصر، أمس الثلاثاء، اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وذلك في مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية في بيروت.

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ​وليد فياض​ في مؤتمر صحفي في وزارة الطاقة بعد توقيع عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعي الوارد من مصر عبر سوريا وصولاً الى معمل دير عمار، إلى أنه «لما حصل هذا الاتفاق لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الأولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولاً إلى تأمين زيادة للكمية».



ولفت إلى أنه بتوقيع الاتفاق يكون لبنان ومصر والأردن وسوريا قد أنجزوا كافة الخطوات من أجل السير قدماً لتأمين الكهرباء للشعب اللبناني.

وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمالي لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميجاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يومياً.



ولفت فياض إلى أننا نتطلع إلى الضمانات النهائية من الولايات المتحدة حول العقوبات لتأمين تنفيذ المشروع.



وقد تم توقيع اتفاق شراء واستجرار الغاز من مصر عبر سوريا بين مدير عام النفط اللبناني أورور فغالي ومجدي جلال رئيس مجلس ادارة «إيغاز» المصرية ونبيه خرستي مدير عام النفط السوري.



وفي السياق، ذكرت صحيفة «الوطن» السورية، أن سوريا ولبنان ومصر وقعت في بيروت اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز المصري عبر سوريا إلى لبنان كل عام.

(وكالات)

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