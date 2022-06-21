رئيس وزراء جورجيا ” ملتزم” بالانضمام إلى حلف “الناتو”

2022/06/21 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء الجورجي إراكلي جاريباشفيلي الثلاثاء: إن بلاده ملتزمة بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لكن يتعين عليها حل مشاكلها الإقليمية مع روسيا قبل ذلك.

جاءت تصريحاته خلال حضوره منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة.

إلى ذلك، تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في تبليسي عاصمة جورجيا، الاثنين للمطالبة بانضمام هذه الجمهورية السوفييتية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتجمّع نحو 60 ألف متظاهر ملوحين بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الجورجي؛ وذلك بعد أيام قليلة من توصية المفوضية الأوروبية بالانتظار قبل منح تبليسي وضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

ودعت الكثير من المنظمات الموالية لأوروبا وكل تشكيلات المعارضة إلى «مسيرة من أجل أوروبا» في تبليسي، من أجل «تأكيد التزام الشعب الجورجي بخياره الأوروبي والقيم الغربية».

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