خل التفاح..هل يمكن أن يساعد حقًا في حرق الدهون وخسارة الوزن؟

2022/06/21 | 15:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تحرص على شرب خل التفاح قبل تناول وجبة الفطور، لأنه يساعد على حرق الدهون والتنحيف؟ وكشف مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" عن الحقيقة وراء هذه الإشاعة المتداولة بين الأشخاص.

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