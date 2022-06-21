خلال عام واحد.. فرنسا ترفض قرابة 32 ألف طلب تأشيرة شنغن تقدم بها مواطنو دولة عربية

2022/06/21 | 15:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف موقع “schengenvisainfo” المتخصص بأنه تم رفض طلبات الحصول على تأشيرة “شنغن” (لدخول الاتحاد الأوروبي)، لنحو 32 ألف جزائري، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية، في العام 2021.وبحسب “schengenvisainfo”، فقد رفضت السفارة الفرنسية والقنصليات وغيرها من خدمات معالجة التأشيرات في الجزائر 31955 طلب تأشيرة شنغن لفرنسا تم تقديمها في عام 2021، وهو ما […]

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فرنسا ترفض قرابة 32 ألف طلب تأشيرة شنغن تقدم بها مواطنو دولة عربية أولاً على ايرث نيوز.

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