2022/06/21 | 15:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع -علي الخرسان اعلنت الامانة العامة للجنة البارالمبية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز منتخب السلة البارالمبي لكأس العالم بجهاز البورد.وقال الأمين العام للجنة البارالمبية العراقية وكالة أحمد العاني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "البورد من ضمن الأجهزة تم استيرادها حديثاً للمنتخبات الوطنية العراقية"، لافتا الى أن "منتخب السلة يستعد حالياً للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تُقام في دولة الإمارات العربية في شهر تشرين الثاني القادم ".وأوضح العاني أن "جهاز البورد في لعبة كرة السلة يعد من الأمور المهمة عند استعدادات المنتخب "، مشيراً الى أن "اللجنة البارالمبية جادة في دعم الفرق الرياضية من تجهيزات ومستلزمات لغرض المشاركة في البطولات بشكل علمي صحيح للوصول إلى الإنجازات".

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