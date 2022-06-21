2022/06/21 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر جنائي، اليوم الثلاثاء، بصدور حكم الإعدام لضابط في زمن صدام حسين وفق المادة 1/4 إرهاب.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالإعدام بحق ضابط برتبة فريق ركن في زمن صدام حسين بعد ادانته بتنفيذ أعمال إرهابية وفق إحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام لضابط في النظام السابق وفق المادة 4 ارهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام لضابط في النظام السابق وفق المادة 4 ارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).