2022/06/21 | 16:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت منظمة أوبك، اليوم الثلاثاء، أن اسعار سلة خاماتها انخفضت لتسجل 113 دولارا للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك أن “سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت اليوم 113.54 دولارا للبرميل الواحد”، مبينة ان “السعر انخفض عن اليوم الذي سبقه بمقدار 5.43 دولارات بعد ان سجل 118.97 دولاراً”.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يأتي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت ( السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار نفوط أوبك تخسر 5 دولارات من كل برميل خلال يوم واحد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار نفوط أوبك تخسر 5 دولارات من كل برميل خلال يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).