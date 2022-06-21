2022/06/21 | 16:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أفاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، بتأجيل الدعوى المقامة ضد الضابط عمر نزار، المتهم بقتل المتظاهرين في الناصرية.

وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ)، انه “تم تأجيل الدعوى المقامة ضد الضابط عمر نزار، بتهمة قتل متظاهرين في الناصرية إلى السادس من شهر تموز المقبل”.

وبين المصدر أن “سبب التأجيل جاء لغرض اكمال الإفادات والاستماع لشهود آخرين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل الدعوى المقامة ضد المتهم بقتل المتظاهرين في الناصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل الدعوى المقامة ضد المتهم بقتل المتظاهرين في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).