2022/06/21 | 16:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طاردت 3 قوارب إيرانية سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" في مضيق هرمز، الاثنين، حسبما قالت البحرية الأمريكية في بيان لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. قوارب إيرانية "تتحرش" بسفن أمريكية في مضيق هرمز بـ"طريقة غير آمنة وغير مهنية") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. قوارب إيرانية "تتحرش" بسفن أمريكية في مضيق هرمز بـ"طريقة غير آمنة وغير مهنية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).