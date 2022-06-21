شاسوار عبد الواحد: من الافضل دعوة الصدر للعدول عن قرار انسحابه من العملية السياسية

2022/06/21 | 16:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، اليوم الثلاثاء، على ضرورة دعوة زعيم تيار الصدري مقتدى الصدر للعدول عن قرار الانسحاب، مشيرا ال ان العملية السياسية بدونه ستكون غير متكاملة.وقال عبدالواحد في تغريدة عبر تويتر تابعتها ايرث نيوز: إن “أية عملية سياسية في العراق من دون الصدر لن تكون متكاملة، وغيابه […]

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