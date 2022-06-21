2022/06/21 | 16:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم: قواتنا تواصل تحقيق إنجازاتها ضد الإرهاب ناظم: رئيس الوزراء أشاد خلال جلسة مجلس الوزراء بالقضاء على ما يسمى بوالي الأنبار وعلى العشرات من الإرهابيين ناظم: إنجازات القوات الأمنية ضد الإرهاب تدفع الحكومة لمواجهة التهديدات بعزم أكبر ناظم: الحكومة الحالية جاءت في وضع استثنائي تحملت خلاله مسؤوليات كبيرة

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