الشمري ومحافظ كركوك يبحثان تعزيز أمن واستقرار المحافظة ودعم القطعات العسكرية

2022/06/21 | 16:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

بحث الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، مع محافظ كركوك، راكان الجبوري، رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة، والفريق ركن علي الفريجي قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، والفريق صالح العامري، قائد الشرطة الاتحادية، جهود تعزيز أمن واستقرار محافظة كركوك ودعم القطعات العسكرية، بعد ما حققته مؤخراً من نجاحات في اصطياد رؤوس الإرهاب وتدمير أوكارهم ومضافاتهم.



وأشاد الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، بدعم ومساندة محافظ كركوك لجميع التشكيلات الأمنية في قيادة المقر المتقدم، والعلاقة الايجابية كفريق واحد بين الإدارة والقوات الأمنية..



مؤكداً أن القوات الأمنية لديها خطط تعمل على الارتقاء وتعزيز النجاحات لضمان استقرار كركوك وخدمة أهلها جميعا.

وأشاد محافظ كركوك خلال اللقاء، بتضحيات وأداء القوات الأمنية وجهود ونجاحات قيادة العمليات المشتركة ووزارتي الدفاع والداخلية، وقيادة المقر المتقدم وجميع التشكيلات الأمنية والاستخبارية في العمل بشكل مشترك، وبتنسيق عالٍ وتفاهم أسهم في تحقيق النجاحات ودعم جهود الاعمار، فالجميع اليوم حالة واحدة لأجل أمن واستقرار محافظة كركوك.

وقدم محافظ كركوك درع المحافظة لقادة النصر، والشجاعة ووفاء “لقيادتهم وادارتهم وجهدهم، حيث قدّم الدرع لنائب قائد العمليات المشتركة في العراق، وقائد الشرطة الاتحادية، وقائد المقر المتقدم للعمليات في كركوك، تثمينا لجهد وعمل وتضحيات جميع التشكيلات الأمنية من الجيش والشرطة المحلية والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والاجهزة الامنية من الامن الوطني والمخابرات والاستخبارات ومكافحة الارهاب والاستخبارات العسكرية وجميع التشكيلات الامنية الاخرى.

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