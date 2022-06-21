2022/06/21 | 16:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ناظم: الاتفاقية مع الصين تتضمن بناء ألفي مدرسة نموذجية في جميع المحافظات » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:24

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