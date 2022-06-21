بعد أيام من حديث السيسي.. اتفاقيات بـ7.7 مليار دولار بين مصر والسعودية

2022/06/21 | 16:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مصر والسعودية، الثلاثاء، 14 اتفاقية استثمارية بقيمة بلغت 7.7 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.

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